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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tarihi eser operasyonu - BURDUR

Tarihi eser operasyonu - BURDUR

- Tarihi eser operasyonu - Jandarmanın araçtaki sikkeleri bulması ve sikkelerden detay görüntüsü Burdur 'da tarihi eser operasyonu - Selçuklu dönemine ait 782 sikke ele geçirildiBURDUR (AA) - Burdur 'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda Selçuklu dönemine ait 782 sikke ele geçirildi. Burdur Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Antalya'da ikamet eden M.Y. ve N.H'nin elinde bulundurduğu Selçuklu dönemine ait sikkeleri, Bucak ilçesinde satmak istediği yönünde ihbar aldı.Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Burdur - Antalya kara yolu Boğazköy ayrımında durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada, Selçuklu dönemine ait 782 sikke ele geçirdi.Araçta bulunan M.Y. ve N.H. gözaltına alındı.Karakolda ifadeleri alınan şüpheliler, haklarında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapılarak serbest bırakıldı.Ele geçirilen tarihi eserler Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Muhalefet Irak 

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