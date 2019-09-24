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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Tarihi eser operasyonu: 2 bin 100 yıllık heykel başı ele geçirildi

Tarihi eser operasyonu: 2 bin 100 yıllık heykel başı ele geçirildi

-Ele geçirilen heykelden görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

Polis Alışveriş Akalan Polis Ekipleri Alışveriş Merkezi 


- İzmir’de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda Roma dönemine ait 2 bin 100 yıllık heykel başı ele geçirdi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Torbalı’da bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında tarihi eser alışverişi olacağı bilgisini aldı. Otoparkta güvenlik önlemlerini alınarak şüpheli şahıslara müdahale eden polis ekipleri, Roma dönemine ait yaklaşık 35 kilogram ağırlığında ve 36 santimetre boyunda bir heykel ele geçirdi. Ele geçirilen heykelin 2 bin 100 yıllık olduğu ifade edilirken, yakalanan şüpheli şahıslar D.B ve E.G’nin gözaltı işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (SY-HG-
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