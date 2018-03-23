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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Tarihi eser kaçakçısı yolcu otobüsünde yakalandı - BİLECİK

Tarihi eser kaçakçısı yolcu otobüsünde yakalandı - BİLECİK

- Ele geçirilen tarihi eserlerin görüntüleriTarihi eser kaçakçısı yolcu otobüsünde yakalandı - Bilecik 'te durdurulan otobüste bir yolcuya ait valizde tarihi eser niteliğinde bine yakın sikke, 11 heykel ve 9 ok ucu ele geçirildiBİLECİK (AA) - Bilecik 'te, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.İstihbari çalışmaları operasyona dönüştüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskişehir - Bilecik karayolu Başköy mevkisinde bir yolcu otobüsünü durdurdu.Araçta arama yapan ekipler, valizinde tarihi eser niteliğinde yaklaşık bin sikke, 11 heykel ve 9 ok ucu bulunan İ.M.T'yi gözaltına aldı.Ele geçirilen tarihi eserlerin Bilecik Müze Müdürlüğüne teslim edildiği, zanlının sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Kaçak Bild Akalan Yolcu Otobüsü Tarihi Eser Kaçakçılığı 

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