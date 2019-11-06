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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı - ADANA

Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı - ADANA

- Polisin araçta arama yapması - Aracın bagajındaki gizli bölmede bulunan sikke ve 2 haç Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandıADANA (AA) - Adana 'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen A.K'yi takibe aldı.Ekip, şüphelinin kullandığı otomobili merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde durdurup arama yaptı.Aramada, otomobilin bagaj bölümüne gizlenmiş poşette 24 sikke ile 2 haç ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Kaçak Akalan Gizli Bölme Tarihi Eser Kaçakçılığı 

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