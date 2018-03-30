Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - İSTANBUL

- Operasyonda ele geçirilenlerden detaylar İstanbul 'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - Operasyonda, 18. yüzyıl Osmanlı hanedanına ait 8 metre uzunluğunda altın varaklı "Seyitlik şeceresi", 35 santimetre uzunluğunda özel işlemeli dini metin okuma çubuğu ve Budist manastırından çalındığı değerlendirilen "Tantra" isimli kutsal veda metini ele geçirildiİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 4 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şebekenin çok sayıda tarihi eseri yurtdışına kaçıracağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.Söz konusu çalışma kapsamında, Fatih ve Zeytinburnu'nda düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda, 18. yüzyıl Osmanlı hanedanına ait 8 metre uzunluğunda altın varaklı "Seyitlik şeceresi", 35 santimetre uzunluğunda özel işlemeli dini metin okuma çubuğu ve Budist manastırından çalındığı değerlendirilen "Tantra" isimli kutsal veda metini ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.