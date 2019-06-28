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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - AFYONKARAHİSAR

Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - AFYONKARAHİSAR

- Ele geçirilen Antik Yunan dönemine ait olduğu değerlendiren İyon başlığı Afyonkarahisar 'daki tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - Gözaltına alınan 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıAFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda, gözaltına alınan 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine, ellerinde tarihi eser bulunan kişilerin bunları satmak için pazarlık yaptığı ihbarı geldi.Harekete geçen polis ekipleri, tespit ettikleri 10 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.Yapılan aramalarda, Antik Yunan dönemine ait olduğu değerlendiren İyon başlığı ele geçirildi.Gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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