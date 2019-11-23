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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı - KAYSERİ

Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı - KAYSERİ

- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilişi - Morg tabelası - Şüphelilerin sağlık kontrolünden çıkarılması - Acil Servis önünden görüntü Kayseri 'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu tespit edilen tarihi eserler ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışması kapsamında Kocasinan ilçesindeki bir eve operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada, insan kafası figürü, cam sürahi, iki su testisi, cam vazo, 20 sikke, insan ve beşik figürlü heykel ele geçirildi.Operasyonda Ahmet T, Hüseyin T, Akif T. ve Ziya T. yakalandı. Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.Müze Müdürlüğünde incelenen eserlerin Roma dönemine ait olduğu tespit edildi.

Kaçak Testis Akalan Tarihi Eser Kaçakçılığı Trol 

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