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30 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Tarihi eser kaçakçılığı - ARTVİN

Tarihi eser kaçakçılığı - ARTVİN

- Ele geçirilen tarihi eserler Artvin 'de tarihi eser kaçakçılığı - Araçta yapılan aramada Bizans ve Roma dönemlerine ait eserler ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındıARTVİN (AA) - Artvin 'de araçta yapılan aramada Bizans ve Roma dönemlerine ait sikke, yüzük ve kolye ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Arhavi İlçe Jandarma Komutanlığı ile Artvin Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişindeki kontrol noktasında bir aracı durdurdu.Araçta arama yapan ekipler, M.P'ye (44) ait çantada Roma ve Bizans dönemlerine ait 836 sikke, Roma dönemine ait yüzük ile kolye ucu buldu.M.P. gözaltına alındı.

Kaçak Tarihi Eser Kaçakçılığı Kontrol Noktası Trol 

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