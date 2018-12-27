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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Tarihi eser kaçakçılığı - ANTALYA

Tarihi eser kaçakçılığı - ANTALYA

- Ele geçirilen tarihi eserlerden görüntüler - Polis ekiplerinin zanlıyı Antalya Emineyet Müdürlüğüne getirmesi Antalya 'da tarihi eser kaçakçılığıANTALYA (AA) - Antalya 'da 128 parça tarihi eser ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, N.A. isimli şahsın, elinde bulunan Roma ve Bizans dönemine ait çok sayıda tarihi eseri yurt dışına çıkarma hazırlığı içerisinde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.Şüpheliyi takibe alan polis, N.A'nın kullandığı aracı durdurarak arama yaptı.Aracında Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu belirlenen 128 parça sikke ve tarihi eser ile iki ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait iki şarjör ele geçirilen N.A, gözaltına alındı. Antalya Müze Müdürlüğü görevlilerince yapılan incelemede, ele geçirilen tarihi eserlerin 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında, yurt içinde ve yurt dışında alım satımının yasak olduğu belirlendi.

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