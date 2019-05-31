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31 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon - ADANA Haberi

Tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon - ADANA Haberi

- Ele geçirilen Tevrat'tan fotoğraflar - Zanlıların Adli Tıp Birimine getirilmesi - Zanlıların polis araçlarına bindirilmesi Adana 'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon - Operasyonda ceylan derisi üzerine altın yazmalı Tevrat bulunduADANA (AA) - Adana ’da, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda el yazması Tevrat bulundu.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.Kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Suriye uyruklu A.A, I.M. ve M.M’yi gözaltına alındı.A.A’nın çantasında, ceylan derisi üzerine altın yazmalı Tevrat bulundu.Yapılan incelemede, Tevrat'ın bir sayfasında Siyon yıldızı ve alt kısmında kanatlı çift aslan figürü ile başka bir sayfasında peçeli baykuş figürünün olduğu görüldü.
Tevrat'ın incelenmek üzere Adana Müze Müdürlüğüne gönderildiği öğrenildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis Adli Kontrol Kaçak Tarihi Eser Kaçakçılığı Irak 

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