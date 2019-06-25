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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Tarihi eser kaçakçılarına operasyon...Değeri 1 milyon 750 bin dolar olan 2300 yıllık 2 adet İncil ele geçirildi Video

Tarihi eser kaçakçılarına operasyon...Değeri 1 milyon 750 bin dolar olan 2300 yıllık 2 adet İncil ele geçirildi Video

ele geçirilen inciller

Alışveriş İncil Jandarma Akalan Alışveriş Merkezi 

-fotoğraf

( BURSA ) Tarihi eser kaçakçılarına operasyon...Değeri 1 milyon 750 bin dolar olan yaklaşık 2000 yıllık 2 adet İncil ele geçirildi BURSA

- Müşteri kılığına giren jandarma ekipleri, tahmini değeri 1 milyon 750 bin dolar olan yaklaşık 2000 yıllık İncilleri satmaya çalışan tarihi eser kaçakçılarını suçüstü yakaladı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 tarihi eser kaçakçısının ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak amacıyla müşteri aradığı istihbaratını aldı. Tarihi eser kaçakçılarıyla müşteri gibi irtibat kuran ekipler, Osmangazi ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde buluşma sağladı. Tahmini değeri 1 milyon 750 bin dolar yaklaşık 2000 yıllık 2 adet incili jandarma ekiplerine satmaya çalışan 4 tarihi eser kaçakçısı suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Tarihi eser kaçakçıları hakkında 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapılırken, 4 şüphelinin sorgusu devam ediyor.
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