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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tarihi eser kaçakçıları yakalandı - ANKARA

Tarihi eser kaçakçıları yakalandı - ANKARA

- Ele geçirilen tarihi eserler Ankara 'da tarihi eser kaçakçıları yakalandı - Başkentte bir otomobilde Roma Dönemi'ne ait tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen farklı boyutlarda 2 şişe, 2 metal heykel, 1 ejderha başlı şamdan, 36 obje, 7 yüzük ve 590 sikke ele geçirildiANKARA (AA) - Başkentte bir otomobilde Roma Dönemi'ne ait tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendiren 638 parça ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı.Yapılan aramada, Roma Dönemi'ne ait tarihi eser niteliğinde farklı boyutlarda 2 şişe, 2 metal heykel, 1 ejderha başlı şamdan, 36 obje, 7 yüzük ve 590 sikke ele geçirildi.Olayla ilgili araçta bulunan S.K. ve A.G gözaltına alındı.

Kaçak Bild Akalan 

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