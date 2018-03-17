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17 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Tarihi eser kaçakçıları suç üstü yakalandı - BARTIN

Tarihi eser kaçakçıları suç üstü yakalandı - BARTIN

- Bartın 'da tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı - Emniyet amirinin alıcı kılığında tarihi eser kaçakçısı ile buluşması - Ekiplerin zamnlıları gözaltına almasından görüntü - Tarihi eserlerden görüntü Bartın 'da tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandıBARTIN (AA) - Bartın 'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerle irtibata geçen emniyet amiri, alıcı gibi görüşerek buluşma yeri belirledi.Şüpheliler A.K ile O.Y, Ağdacı köyündeki buluşma yerine geldikleri sırada gözaltına alındı.Şüphelilerin aracında yapılan aramada, çift başlıklı bronz ibrik, Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait olabileceği düşünülen 20 sikke, 4 suikast bastonu, 3 hançer ile üç parça halinde sefer tasları ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Aston Kaçak Akalan Tarihi Eser Kaçakçılığı Emniyet Amiri 

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