Tarihi Erzurum Kongresi kararları 100 yıl sonra yeniden açıklandı

- Milli Mücadelenin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tarihi Erzurum Kongresinde alınan kararlar, bugün bir kez daha tüm dünyaya ilan edildi. Erzurum Kongre binasında düzenlenen programa Erzurum Valisi Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de katıldı.

Programda da Erzurum Kongresi kararları, tiyatro sanatçıları tarafından temsili olarak bir kez daha ilan edildi. Erzurum Valisi Okay Memiş, törende yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 ay boyunca 23 Temmuz'un 100. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığının himayesinde birçok etkinlik ve kutlama programı düzenlendiğini anımsatarak, “Erzurumlulara, Dadaşlara ve bütün Türkiye'ye Cumhuriyetin temellerinin atıldığı il olan Erzurum’u mümkün olduğu kadar tanıtmaya ve o zamanın ruhunu yeniden genç nesillere yaşatmaya gayret ettik. Yapılan etkinliklerin bugün son günündeyiz. 7 Ağustos kongre kararlarının açıklandığı gün. Kongre kararlarının en önemlisi de manda ve himayenin kaldırılması hususudur. Erzurum, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı bir il. Dadaşlar hem Cumhuriyet döneminde büyük bedeller ödemiş hem de Osmanlı döneminde emperyalist güçlere ve Ermeni çetelere karşı canını, kanını ortaya koymuştur. Bana göre Erzurum bir gazi şehirdir. Erzurum, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e 57 gün ev sahipliği yaptı. Orduyla bütün ilişkisi kesilmişken Atatürk’e Erzurumlular sahip çıkmıştır. Erzurumlular Atatürk’e kongreye başkanlık etmesini sağlıyor, Meclisi Mebusan'a milletvekili olarak gönderiyor ve fahri hemşehrilik beratı veriyor; yani onu çok ciddi yetkilerle güçlendirerek Sivas’a, Ankara’ya doğru yolcu ediyor. Erzurumluların bu davranışını bütün Türkiye’ye örnek olarak gösteriyorum. Erzurumlular, o dönemde neredeyse yok olmuş bir milletken bir lidere moral veriyor. Bu davranış günümüz için de örnek olması lazım. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Derneğinin düzenlemiş olduğu Erzurum’un şahsiyetlerinin sergilendiği bir sergi var. Erzurum’da birçok insanın bilmediği benimde bilmediğim yeni fark ettiğim çok önemli değerlerimiz var. Erzurum çok alim insan yetiştirmiş. Erzurum aşıklar kenti aynı zamanda manevi unsurların çok olduğu bir şehir. Manevi temellerin üzerine kurulmuş bir şehir. Bir toplum ekonomik açıdan değil de asıl manevi açıdan çökerse gerçekten çökmüştür. Erzurumlular bu manevi bilinçle hareket ediyor. Ebediyete intikal etmiş bütün manevi önderlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal’e ve vatanın bütünlüğü için mücadele eden bütün dadaşlara ve şehit kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 23 Temmuz 100.yıl organizasyonunda emeği geçen bütün arkadaşlarıma başta Büyükşehir Belediye Başkanına ve bütün ekibine, Vali Yardımcımıza, Valilik Özel Kalemimize, il müdürlüklerimize, emniyet teşkilatımıza ve bütün basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Tarihin tekerrür etmesini istemiyorsak ders almayı bilmemiz gerekir" Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, “Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde gerçekleştirilen 100. yıl kutlamalarının son günündeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl zor şartlar altında kurulduğunu, Erzurum halkının bu kuruluşta ne kadar etkin bir yeri olduğunu hep beraber gördük ve tekrar öğrenmiş olduk. Ülkenin kurtuluşu için yola çıkan Mustafa Kemal Atatürk’ün Erzurum’a davet edilmesiyle başlayan bu serüveni tekrar ve tekrar o günleri yaşadık ve hissettik. Tarih tekerrürden ibarettir; tekerrür etmesini istemiyorsak ders almayı bilmemiz gerekir. Bilinçli ve dikkatli olmamız lazım, gençliğimizi ona göre hazırlamamız lazım. Bugün de Erzurum’da yetişmiş tarihi şahsiyetlerin sergisini dolaştık ve hepsini rahmetle andık. Tabii başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, o gün ve bugüne kadar şehit olan tüm kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz; mekanları cennet olsun. Erzurum’dan da nice büyük devlet ve ilim adamlarının yetiştiğini hep beraber sergiyi gezerek gördük. Yeni ilim, bilim ve gönül adamlarının yetişmesi için çalışmamız gerektiğini ifade ediyorum. Allah bu millete böyle günler göstermesin temennisinde bulunuyorum. Başta Sayın Valim olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyoruz ve Erzurum’un önder bir şehir olduğunu her zaman devletinin ve milletinin yanında yer aldığını buradan ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı. Törende ayrıca kongre binasında Erzurumlu Şahsiyetler Biyografi sergisi açıldı. Sergi açılışının ardından Erzurum Bar ekibi bir gösteri yaptı.