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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Tarihi çeşmelerin restorasyonuna suç duyurusu

Tarihi çeşmelerin restorasyonuna suç duyurusu

Safranbolu’dan görüntü

Restorasyon Muhabir Suç Duyurusu Avcılık Trol 

-Tarihi çeşmelerden görüntü
-Kaymakam Fatih Ürkmezer ile röportaj

( KARABÜK ) KARABÜK

- UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Osmanlı Dönemi'nden kalma 51 tarihi çeşmeden 9'unu aslına uygun restore etmediği öne sürülen firma hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 2017 yılında İhaleyle yapım işi bir firmaya verilen ve restorasyon çalışmaları tamamlanan 15 çeşmenin denetimini yapan belediye ekipleri, 9 çeşmenin aslına uygun olmadığını tespit ederek, tüm çalışmaları durdurdu. Durumun bildirilmesi üzerine Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, yüklenici firma hakkında Safranbolu Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Fatih Ürkmezer, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Kaymakamlık ve Belediye ile diğer kurumların işbirliği içinde restorasyonu yapılan işlerde en küçük hataya bile göz yummayacaklarını söyledi.

“En küçük hataya bile göz yummayacağız” Tarihi Kentler Birliği tarafından projelendirilen ve 2017 yılında ihale sonucu 51 çeşmenin restorasyon çalışmalarının başladığını aktaran Ürkmezer, “Biz burada bütün yapılan faaliyetlerinin Koruma Kurulu’nun onayladığı projeler doğrultusunda yapıyoruz. Belediye ekiplerimizde bunların kontrollüğünü yapıyor. Yapılan çeşmelerden 6 tanesinde bir sıkıntı çıkmıyor ve ödemesi de yapıldı. 9 çeşmede yapmaması gereken değişikliklerin yapıldığını tespit ettik. Kalan diğer çeşmelere de başlanmadan tüm işi durdurarak koruma kuruluna raporu sunduk. Onlarında yapılan işlerdeki eksiklileri raporumuz doğrultusunda görerek suç duyurusunda bulunuldu. Savcılığımız adli boyutunu ele alırken, bizler ise idari olarak çalışmaları durdurduk. Savcılıktan çıkacak rapor doğrultusunda çeşmelerin sağlık bir şekilde restorasyonu için çalışmaları yürütüyoruz. Çeşmelerin çok büyük zararı olup olmadığı noktasında Koruma Kurulu ve Belediye ekipleri çalışmalar yapıyor. Hassas bir süreç Safranbolu Belediyesi ve Kaymakamlığı bu konuda uzmanlaşmış durumda. En küçük bir hatayı bile göz yummuyoruz ve bundan sonrada göz yummayacağız. Tuttuğumuz tutanaklarla ve savcılığı suç duyurusu ile birlikte ortaya koyduk. Bundan sonra çeşmelerin aslına uygun çalışması için bütün çalışmalarımız devam edecek” dedi.

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