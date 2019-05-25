Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tarihi caminin havuzunda serinliyorlar - SİİRT

Tarihi caminin havuzunda serinliyorlar - SİİRT

- Tarihi caminin havuzunda serinliyorlar - Süs havuzu görüntüsü - Vatandaşların havuza girmesi - Vatandaşların abdest alması, başını suya sokması - Mahmut Timurtaş'ın konuşması - Veysel Deli'nin konuşmasıTarihi caminin havuzunda serinliyorlarSİİRT (AA) - Hava sıcaklığının 32 dereceye ulaştığı Siirt 'te serinlemek isteyenler tarihi Babuddarp Camisi'nin avlusundaki doğal kaynak suyu bulunan havuza ilgi gösteriyor.Algül Mahallesi'nde bulunan ve 1730'lu yıllarda yapıldığı tahmin edilen caminin doğal kaynak suyu akan havuzuna, vatandaşlar serinlemek amacıyla ayaklarını sokuyor.Vatandaşlardan Mahmut Timurtaş, sıcaklara denk gelen ramazan ayının son haftalarında hem serinlemek için havuza girdiklerini hem de camiye gelerek ibaretlerini yaptıklarını söyledi.

İkindi namazını camide kıldıktan sonra avludaki havuza ayaklarını sokmak için sıraya girdiklerini ifade eden Timurtaş, "Bu suyun nereden geldiğini bilmiyoruz." dedi.
Soğuk suyun yaz kış aktığını ve bazı hastalıklara iyi geldiğine inandıklarını aktaran Veysel Deli de Siirt 'in en soğuk suyunun bu camideki havuza aktığını, yazın serinlemek isteyenlerin burayı tercih ettiklerini ifade etti.

Hastalık Ramazan Ayı 

İlgili Foto Galeriler
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Türkiye'de 19 Mayıs coşkusuTürkiye'de 19 Mayıs coşkusu
Bingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha EdildiBingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha Edildi
Kuzey Yıldızı Camii Ve Külliyesi AçıldıKuzey Yıldızı Camii Ve Külliyesi Açıldı
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınır Hattında Denetimlerde BulunduBakan Akar Ve Komutanlar Sınır Hattında Denetimlerde Bulundu
Büyük Çamlıca Camiinde İlk Teravih Namazı KılındıBüyük Çamlıca Camiinde İlk Teravih Namazı Kılındı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı