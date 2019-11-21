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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tarihi Camilerden Ayakkabı Hırsızlığı Kamerada Haberi

Tarihi Camilerden Ayakkabı Hırsızlığı Kamerada Haberi

Camideki hırsızlık anının güvenlik kamera görüntüleri

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Irak 

-Namaz kılmak için camiye girmiş gibi yapan zanlını
-Etrafa baktıktan sonra camiden ayakkabı çalma anı
-Şüphelinin, ayakkabılarla cami merdivenlerinden inmesi
-Detaylar

( İSTANBUL ) - Tarihi camilerden ayakkabı hırsızlığı kamerada İSTANBUL

- İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan tarihi camilerden ayakkabı çalan hırsız, önce güvenlik kamerasına daha sonra polise yakalandı. Alınan bilgiye göre; tarihi Sultanahmet Camisi'nde cemaatin namaz kıldığı sırada adı açıklanmayan bir kişinin ayakkabısı çalındı. Hırsızlık anı camideki güvenlik kamera görüntülerine de yansırken, şüpheli Abdulkadir K.(41) kısa sürede yakalanarak polise teslim edildi. Caminin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Abdulkadir K.’nin 2 Kasım’da Süleymani Camisinde öğle namazı sırasında yaşanan ayakkabı hırsızlığının da faili olduğunu belirledi. Şüpheli, polisteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öte yandan şüpheli Abdulkadir K.’nin camide gerçekleştirdiği hırsızlık anı caminin güvenlik kameralarına da yansıdı. (SK- ÖY-
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