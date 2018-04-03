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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Tarihi Büyük Valide Han'da alışveriş yapan şahıs 1 buçuk metrelik boşluğa böyle düştü Haberi

Tarihi Büyük Valide Han'da alışveriş yapan şahıs 1 buçuk metrelik boşluğa böyle düştü Haberi

düşme anı

İlk Müdahale Pazarcı Alışveriş Dikkatsizlik Sağlık Ekipleri 

-merdivenler ve boşluktan görüntü
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih'teki tarihi Büyük Valide Han'da şapka ve eşarp almak için dükkanları gezen bir şahıs 1 buçuk metrelik boşluğa düştü. Hastaneye kaldırılan şahsın durumumun ağır olduğu öğrenilirken düşme anı kameraya yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Fatih Eminönü Mercan Mahallesi tarihi Büyük Valide Han'da pazarcılık yaptığı öğrenilen yaklaşık 45-50 yaşlarındaki bir erkek şahıs şapka ve eşarp almak için dükkanları gezmeye başladı.
Dükkanları gezdiği sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu ayağı merdiven çıkıntısına takılan adam yaklaşık 1 buçuk metrelik boşluğa düştü. Düştüğü sırada kafasını merdivenlere çarpan adam yaklaşık 15 dakika sonra vatandaşlar tarafından fark edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan talihsiz adamın durumunun ağır olduğu öğrenildi. (MH- ÖY-
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