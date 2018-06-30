-Ahmet Çamyar'ın proje hakkında bilgi vermesi

-Burunucu detaylar



( ORDU ) ORDU



- Ünye Belediyesinin kentin turizmi adına 2015 yılında başlattığı Kültür Yolu Projesi kapsamında Ünye’nin önemli noktalarından biri olan tarihi Burunucu Yarımadası turizme kazandırılıyor. Ünye ve bölge turizmi açısından önemli bir nokta olan yarımadada çok değerli bir projeye başlayacaklarını belirten Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Ünye’nin tarihini gün yüzüne çıkaran projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.



Çamyar, “Kültür Yolu Projemizde bugüne kadar 15 milyon liranın üzerinde bir yatırım gerçekleştirdik. Kültür Yolu Projemizin ilk etabı olarak nitelendirdiğimiz 1,8 kilometrelik hatta 19 tarihi eseri birbirine bağlamış olduk. Çalışmalar adım adım devam ediyor. Bir taraftan Hacı Emin Caddesi'nde dış cephe çalışması ile beraber Kültür Yolu'nun tamamını ilgilendiren bir projede yüklenici firmamız çalışmalarına devam ediyor. Kültür Yolu Projemizin ikinci etabının en önemli noktalarından bir tanesi de Burunucu Yarımadası'dır. Burası ile alakalı Ünye Belediyemizin hazırlamış olduğu proje Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ( DOKA) tarafından onayladı. Sözleşmemiz hazır ve ihale sürecini hemen başlatacağız” dedi.

Yaz sezonunda tamamlanacak Projenin hızlı bir şekilde ihalesinin yapılıp çalışmalar başlanacağını söyleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, “Bu alanda toplam 12 ev bulunuyor. Bu evlerden 4 tanesi tescilli, diğerleri ise normal ev statüsünde yer alıyor. Tüm evlerin dış cepheleri giydirilecek ve doğal taşlardan sokak sağlıklaştırma çalışması gerçekleştirilecek. Yine denize bir adet ahşap iskele yapılacak ve iskelenin bulunduğu alanda plaj, duş ve tuvalet yapılacak. Proje içerisinde yine bir adet acısı çeşmesi yer alacak. Yine bu alanda turistik materyallerin olacağı bir turizm ofisi olacak. Ayrıca yarımadada bir adet çömlek fırını ve sergi alanı ile kafeterya tarzı oturma alanı olacak. İhalemizi hızlı bir şekilde yapıp projemizi yaz sezonu içerisinde hizmete sunmayı planlıyoruz” açıklamasında bulundu.

