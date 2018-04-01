Tarihi Bursa Evleri Osmangazi İle Hayat Buldu Haberi



- Osmangazi Belediyesi, Kayhan Mahallesi’nde 20. yüzyıl başlarından kalma sivil mimarlık örneği yapıyı aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırdı. Bursa’nın köklü tarihini yeniden gün yüzüne çıkarmak adına birçok çalışma yürüten Osmangazi Belediyesi, şehrin tarihine ışık tutan yapıların yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Bursa’nın eski yerleşim yerlerinden olan Kayhan Mahallesi’nde tarihi Bursa evlerinin en güzel örneklerinden biri olan yapı adeta yeniden hayat buldu. Toplam 700 metrekare inşaat alanına sahip olan tarihi yapı zemin artı iki kattan oluşuyor. Yürütülen rekonstrüksiyon çalışması kapsamında binanın zemin katı oluşturulduktan sonra, üzerine iki kat harman tuğla dolgulu ahşap karkas yapı ve kırma çatı inşa edildi. Tarihi yapının bina üst örtüsü, orijinaline uygun şekilde alaturka kiremitle örtüldü. Çatı katında da çok amaçlı dikdörtgen planlı toplantı salonu yer alıyor. Dükkan ve iki odanın bulunduğu zemin katta yer alan mutfak kısmı iki ayrı bölümden oluşuyor ve ocaklık kısmıyla birbirine geçiş sağlıyor. Ahşap merdivenlerle çıkılan birinci ve ikinci katta ise geniş birer sofa, 3 oda, tuvalet ve lavabo yer alıyor. Binanın cadde ve bahçe tarafından olmak üzere iki ayrı girişi bulunuyor. Sivil mimarlık örneği yapının diğer aşamalarında olduğu gibi sıva işlemlerinde de geleneksel yapı malzemesi olan horasan harcı kullanılıyor. Ahşap döşeme, ahşap tavan ve pencere doğramaları yapılan tarihi yapı kısa bir süre sonra hizmete açılacak. Bursa’daki tarihi yapıların kurtarılmasına yönelik çalışmalar sonucunda birçok binayı restore edip kent yaşamına kazandırdıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bursamızın en eski mahallelerinden biri olan Kayhan’da cumhuriyetin ilk yıllarına ait sivil mimarlık örneği bu yapı, zamanla yıpranmış ve çöküntü halini almıştı. Rekonstrüksiyon çalışmaları sonrasında aslına uygun şekilde ayağa kaldırmış olduk. Yaklaşık 1 ay içinde çalışmalar tamamlanacak. Osmangazi Belediyemiz’in sosyal ve kültürel merkezi olarak hizmet verecek. Bu bölgedeki çöküntü alanların kurtarılması Kayhan çarşımızın hareketlenmesine katkı sağlanmış olacak” dedi.

(SD-

