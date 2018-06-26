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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Tarihi bina yağışa dayanamadı - EDİRNE

Tarihi bina yağışa dayanamadı - EDİRNE



: - Yıkılan evden görüntülerTarihi bina yağışa dayanamadı - Edirne 'de şiddetli sağanak nedeniyle kullanılmayan tarihi bir bina yıkıldıEDİRNE (AA) - Edirne 'de şiddetli sağanak nedeniyle kullanılmayan tarihi bina çöktü.Sağanak, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Kaleiçi Semtinde Mehmet Bozkurtlar'a ait kullanılmayan tarihi binadan sesler gelmesi üzerine binanın içinde bulunan köpek ve bina yanındaki araçlar güvenli bölgeye alındı.Daha sonra bina büyük bir gürültüyle çöktü.Binanın sahibi Bozkurtlar gazetecilere yaptığı açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle tarihi binanın çöktüğünü belirtti.
Bina çökmeden ilk önce çatırtı sesleri geldiğini anlatan Bozkurtlar, "İlk önce sesle geldi, binanın yanında arabası olan vatandaşları uyardık. Köpeğimiz vardı, son anda onu da kurtardık. Kullanılmayan bir binaydı." dedi.
Bu arada kuvvetli başlayan sağanak etkisini yitirdi, su birikintileri olan cadde ve sokaklardan sular çekildi.Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli sağanağın saat 22.00'ye kadar aralıklarla devam edeceği uyarısında bulundu.

Tarihi Bina Güvenli Bölge Köpek Nadan Şiddetli Yağış 

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