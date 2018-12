Tarihi Bilecik peşkiri Almanya yolcusu...Bu peşkirin yapımı 3 gün sürüyor

-röportaj

-detaylar



( BİLECİK )- Osmanlı'dan kalma gelenek günümüzde de yaşatılıyor- Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can;- "Yerli üretim ve milli tüketime Bilecik bezi ile katkı sağlıyor"- Osmanlı El Sanatları Merkezi El Sanatları ve Özgün Sanatlar Eğitmeni Nagihan Güneş- "El emeği göz nuru ürünlerimizi birçok ülkeye hediyelik eşya olarak gönderiyoruz"- "Bir desenli peşkirimizin yapımı bazen 3 gün, bazen bir hafta sürebiliyor"- "Almanya'daki bir fuarda ürünlerimizin tanıtımı yapılacak" BİLECİK



- Osmanlı Devleti döneminde evlerin alt katlarındaki özel bölümlerde üretilen ancak zamanla yok olan peşkir dokuma sanatı, Bilecik'te yaşatılmaya devam ediyor. Yapımı ürüne göre 3 gün ile 1 hafta arasında süren Bilecik peşkirleri önümüzde günlerde ise; Almanya'da görücüye çıkıyor. Bilecik Belediyesi tarafından 2013 yılında hizmete açılan Bilecik Belediyesi Osmanlı El Sanatları Merkezinde, dokumacılık, seramik işçiliği, boyama ve çeşitli atölye faaliyetleri ile binlerce ürün yapılıyor. Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can, Bilecik Belediyesi Osmanlı Kültür ve El Sanatları Merkezini ziyaret ederek, burada el emeği göz nuru eserler üreten kadınlarla bir araya geldi. "Yerli üretim ve milli tüketime Bilecik bezi ile katkı sağlıyor" Ziyarette Osmanlı Kültür ve El Sanatları Merkezini faaliyetler hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik’te Osmanlı ve yakın tarihimizde büyük bir uğraş olan ve daha sonraları unutulmaya yüz tutmuş eserlerin yeniden dokunarak, kullanıma sunulduğunu belirtti.

Can, "Belediyemiz Osmanlı El Sanatları Merkezi'nde açılan kurslara katılan kadınlar, tarafından son derece güzel bir faaliyet oluyor. Biz de 1960'lı yıllara kadar da devam etmiş olan Osmanlı döneminden beri hanımlarımız tarafından üretilen ve giyilen peşkiri tekrar gündeme getirdik. Temel felsefe hem geleneklerimizin devam etmesi hem de sağlıklı bir şekilde bu ürünlerimizin kullanılması. Bu zanaatı yaşattıkları için hocalarımıza ve kursiyerlerimize teşekkür ederim. Yerli ve milli ürün kullanımının önemine dikkat çekiyorlar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli ürünlerin kullanımına ilişkin hassasiyeti tekrar hatırlatıyor ve bu doğrultuda faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Ne olursa olsun paramızı dışarıya harcamayalım. Yerli malı kullanalım. Milli olalım" dedi.

"El emeği göz nuru ürünlerimizi birçok ülkeye hediyelik eşya olarak gönderiyoruz" Osmanlı El Sanatları Merkezi El Sanatları ve Özgün Sanatlar Eğitmeni Nagihan Güneş ise yaptığı açıklamada; el emeği göz nuru ürünleri birçok ülkeye hediyelik eşya olarak gönderdiklerini belirtti.

Güneş, "El Sanatları Merkezimizde belediyemizin katkılarıyla 6 yıldır bu kapsamda çalışmalar yürütüyoruz. Genellikle pamuk yün, ipek ve keten iplikleri kullanıyoruz. İki türlü desen çalışması yapıyoruz. Biri yöresel, diğeri sanatsal. Geçmişte ilimizde ipek böcekçiliği yapılıyordu. Bu nedenle ipek iplikleri kullanıyoruz. İlimizin tanıtımını yapmış oluyoruz. Ürünlerimiz genellikle hediyelik olarak tercih ediliyor. Özellikle yurt dışına giden misafirlerimiz hediyeliklerini bizden tercih ediyorlar. Almanya'da yarın başlayacak bir fuarda ürünlerimizin tanıtımı yapılacak. Bir desenli peşkirimiz bazen 3 gün, bazen bir hafta sürebiliyor. Bu da ürünlerimize ayrı bir değer katıyor. Kişi kullanmasa bile sandığına atıyor. Buradaki amacımız teknoloji ile yarışmak değil, gelecek kuşaklara kültürümüzü, kültürel değerlerimizi taşımaktır. Bu amaç doğrultusunda böylece geçmişte kullanılan eserleri yeniden gün yüzüne çıkarmış oluyoruz ve ayakta tutmuş oluyoruz" İfadelerini kullandı. Daha sonra dokuma tezgahı başına geçen Belediye Başkanı Nihat Can, yapılan ürünleri tek tek inceleyerek bilgi aldı. Üretilen her bir eserin çok kıymetli olduğunu ve büyük bir fedakârlıkla yapıldığına dikkat çeken Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Belediyesi olarak son derece nadide olan ürünlerin hak ettiği değere kavuşması için ellerinden gelen gayreti sarf edeceklerini sözlerine ekledi.