Tarihi Ayasofya Müzesi dezenfekte edildi

-İlaçlama yapan ekipten görüntü

-Müze içerisinde ilaçlama yapılması

-Diğer detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Fatih Belediyesi tarafından oluşturulan ekip, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Tarihi Ayasofya Müzesi'ni dezenfekte etti. Fatih Belediyesi tarafından oluşturulan ekip, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Sultanahmet Meydanı'ndaki Tarihi Ayasofya Müzesi'ni dezenfekte etti. Ekipler özel kıyafet giyerek koronavirüs önlemleri kapsamında Tarihi Ayasofya Müzesi'nin her köşesini didik didik temizledi.



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