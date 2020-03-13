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13 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Tarihi Ayasofya Müzesi dezenfekte edildi

Tarihi Ayasofya Müzesi dezenfekte edildi

Ayasofya müzesinden görüntü

Hastalık Koronavirüs Sofya 

-İlaçlama yapan ekipten görüntü
-Müze içerisinde ilaçlama yapılması
-Diğer detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih Belediyesi tarafından oluşturulan ekip, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Tarihi Ayasofya Müzesi'ni dezenfekte etti. Fatih Belediyesi tarafından oluşturulan ekip, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Sultanahmet Meydanı'ndaki Tarihi Ayasofya Müzesi'ni dezenfekte etti. Ekipler özel kıyafet giyerek koronavirüs önlemleri kapsamında Tarihi Ayasofya Müzesi'nin her köşesini didik didik temizledi.
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