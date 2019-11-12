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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Tarihi Ankara evi alevlere teslim oldu İzle

Tarihi Ankara evi alevlere teslim oldu İzle

yangından görüntü

-söndürme çalışmaları
-detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde tarihi Ankara evi alevlere teslim oldu. Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan 2 katlı ahşap tarihi Ankara evinin çatı kısında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede binayı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
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