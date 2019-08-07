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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tarihi ahşap binada yangın çıktı, alevlerin sıçradığı diğer binalarda kullanılamaz hale geldi

Tarihi ahşap binada yangın çıktı, alevlerin sıçradığı diğer binalarda kullanılamaz hale geldi

Yangın yeri cep telefonu

Bild Kamera Cep Telefonu Yangına Müdahale Trol 

-Yanan evden detaylar
-Aksiyon kamera ile detaylar
-İtfaiye ve yanan evin üst tarafı detaylar
-Evi yanan kadının mücadelesi
-Kadın ile röportaj
-İki vatandaş ile röp

( KAHRAMANMARAŞ )- Tarihi binada yaşayan kimsenin olmaması olası can kaybının önüne geçti- Bir kadın yakınının evine sıçrayan yangını hortumla söndürmeye çalıştı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta tarihi ahşap binada çıkan yangında 3 ev yanarak kül oldu. Yangında bir yakınının evinin yandığını gören kadın hortumla yangını söndürmeye çalıştı. Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Çukuroba Caddesinde bulunan ahşap binada çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri rüzgarın da etkisiyle çevre binalara sıçrayan yangını kontrol altına almakta güçlük çekti. Sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu yangında ahşap binanın boş olması olası can kaybının önüne geçti. Tarihi binada çıkan yangın çevredeki evlere de sıçradı. Yakınının evine sıçrayan yangını gören bir kadın ise yangına hortumla müdahale etti. İtfaiyecilerin yangına müdahalesinin yetersiz olduğunu söyleyen ve ismini öğrenilemeyen kadın, “Nasıl yangın çıktı onu bilmiyorum fakat cadde kenarında olması ve evlerin bitişik olması nedeniyle diğer evlere de sıçradı. Hortumlar yanlış takıldı ve yanlış yere takıldı. Deneme tahtasına döndü ve zaman kaybından dolayı evler yandı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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