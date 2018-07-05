Tarihe tanıklık eden fotoğraf makinelerini müzesinde sergiliyor İzle

-Röportaj



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep’te babadan kalan mirasını antikaya yatıran Hanifi Özaslan kendi oluşturduğu Dünya El Sanatları Müzesinde tarihe tanıklık etmiş fotoğraf makinelerini sergiliyor. Babasından miras kalan fıstık tarlalarının gelirini antikaya yatıran Özaslan, oluşturduğu müzede sergilenen eşyalarla Osmanlı döneminin kültürünü yansıttığı müzesinden eskisi 1800’lü yıllara ait toplam 100’e yakın fotoğraf makinesi sergiliyor. 2 bine yakın eserin bulunduğu Dünya El Sanatları Kültür Müzesi’nde eski bakır eşyalar, Osmanlı dönemine ait şamdanlar, havanlar, gaz lambaları, vitrin süsleri, el yazma kitapları ve çeşitli tarihi eşyalar bulunuyor. Müzenin bir köşesinde ise, İnsanlığın yüzyıllardır gördüğünün yansımalarını kayıt altına alan tarihi fotoğraf makineleri, ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. 1800’lü yılların düğünlerine, askere giden gençlerin anılarına şahitlik eden makinalar ziyaretçileri geçmişe götürüyor. Müze görevlisi Ümit Özaslan, müzede 100’den fazla çeşit bulunduğunu ifade ederek,”Makinalarımızın içerisinde 1850 yapımı ve belki de daha eski olan makinalar var. Bu makinaları filmlerde de görmüşsünüzdür. Birçok eski filmlerde kullanılıyor. 100’den fazla çeşitli makinelerimiz var. Bunlar çok zahmetli bir fotoğraf çekiliyor 2 hafta sonra elimize ulaşıyordu. Ama şimdi elimizde cep telefonları var anında görebiliyoruz. Ziyaretçiler ise, görünce şaşırıyorlar. Bunlarla fotoğraf çektirip eskiyi hatırlıyorlar. Yaşlı insanlar geldiğinde görüp duygulanıyorlar. Bu fotoğraf makinaları kaç evli çiftin veya askere gidenlerin fotoğraf çekildiği makinedir” diye konuştu.

(AKG-SD-

