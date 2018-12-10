Tarihçi-yazar Talha Uğurluel, FETÖ’den tutuklandı

-Erzincan adliye sarayından detay



( ERZİNCAN ) ERZİNCAN



- Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY’nin medya yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul’da gözaltına alınan tarihçi-yazar Talha Uğurluel, mahkemece tutuklandı. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) ait Erzincan'da yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da ki evinde gözaltına alınan tarihçi-yazar Talha Uğurluel, soruşturmanın yürütüldüğü Erzincan'a getirildi.

Burada Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Uğurluel, ifadesi için İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne sevk edildi. Daha sonra ise Erzincan Adliyesine sevk edildi. Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak suçundan hakkında açılan davada yargılanan tarihçi-yazar Talha Uğurluel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adliye çıkışında basın mensuplarının “FETÖ toplantılarına katıldınız mı ?” sorusuna “hepsi yalan” diyerek cevaplayan tarihçi-yazar Talha Uğurluel, “Neden gözaltına alındınız ?” sorusunu ise “Kudüs” kitabını yazdığım için” diyerek cevaplandırdı.

