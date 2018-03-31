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-Ahmet Şimşirgil röp.



( ANTALYA ) Tarihçi Yazar Prof.Dr. Şimşirgil "Abdülhamit Han’ı bir şekilde bize asla tanıtmadılar, doğru bir şekilde öğretmediler" - "Kitap fuarlarıyla bir köprü oluşuyor, gençlerimizde okuma ilgisi daha çok artıyor" - "Bugün devletimiz çok önemli sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Abdülhamit Han’ı anlamış olsaydık, biz bu süreci, sıkıntıları yaşamazdık açıkçası" - "Tarihi şahsiyetleri bozmamak, doğru yansıtmak lazım. Ancak o zaman doğru mesajlar edinebilirsiniz. Şahsiyet doğru anlatılmazsa mesaj da doğru olamayacaktır" - "Üçüncü kez çekilen 'Fatih' dizisinde yine 'Fatih' yanlış aktarılıyor" ANTALYA



- Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Antalya'da katıldığı kitap fuarında tarihi dizileri eleştirerek, "Tarihi şahsiyetleri bozmamak, doğru yansıtmak lazım. Ancak o zaman doğru mesajlar edinebilirsiniz. Şahsiyet doğru anlatılmazsa mesaj da doğru olamayacaktır" dedi.

Prof. Dr. Şimşirgil, Mimar Sinan Kongre Merkezinde devam eden Kepez Kitap Fuarında, "Kayı-X Abdülhamit Han" konulu söyleşi gerçekleştirdi. Yoğun bir katılımın olduğu söyleşinin ardından Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, imza gününde okurlarıyla bir araya geldi. Prof.Dr. Ahmet Şimşirgil, bu yıl 1’incisi düzenlenen Kitap Fuarı’na gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyledi.



Bu sene Türkiye’nin pek çok il ve ilçesinde düzenlenen kitap fuarlarını önemsediğini dile getiren Şimşirgil, "Biz genelde yıllardır okumamaktan şikayet ederiz. Kitaplarının okunmamasından, gençlerin okumamasından yakınırız. Ama bunu düzeltmek için adım atmayız, bir şeyler yapmayız. Bu yıl her yerde kitap fuarları gerçekleşiyor. Yazarlar geliyor, okur ve gençlerle buluşuyor. Artık bir köprü oluşuyor. Gençlerimizde okuma ilgisi daha çok artıyor. Kepez Belediyesini böyle kapsamlı bir organizasyonu gerçekleştirdiği için tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Abdülhamit Han gençlere doğru şekilde anlatılmalı" Söyleşisinde Abdülhamit Han hakkında katılımcılara bilgi aktaran Şimşirgil, "Abdülhamit Han, Osmanlı’nın 3 kıtaya hükmettiği son padişahı. Artık bir kıtayla ilişiğimiz kesilmiş oldu. Çok önemli bir şahsiyet. Abdülhamit Han’ı bir şekilde bize asla tanıtmadılar, doğru bir şekilde öğretmediler. Bugün devletimiz çok önemli sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Abdülhamit Han’ı anlamış olsaydık, biz bu süreci, sıkıntıları yaşamazdık açıkçası. Onu anlamamanın, bilmemenin, tarihimize ters düşmenin sıkıntılarını yaşadık ve yaşıyoruz. Ama inşallah artık Abdülhamit Han’ın doğru bir şekilde anlaşıldığı, devletimizin daha bağımsız olacağı daha güçlü bir devlete açılmış bulunuyor. Bugün birlik beraberliğe çok ihtiyaç var. Abdülhamit Han’ı darbe indirenler bize bir daha tarihimizi doğru öğrettirmediler. Doğru yansıtmadılar. O sebeple Abdülhamit Han’ın bir dönüm noktası olduğunu, anlaşıldığında devletimizin daha güçlü olacağını, daha güçlü tarih şuuruna sahip olacağını düşünüyorum. O nedenle Abdülhamit Han’ın mutlaka en doğru bir şekilde gençlerimize yansıtılması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerine yer verdi. "Dizilerde tarihi şahsiyetler doğru yansıtılmalı" Son dönemde yaygınlaşan tarihi diziler hakkında da konuşan Şimşirgil, "Bu dizileri yapanları tebrik ediyorum. TRT önemli dizlere imza atıyor. Çok önemli dizileri halkımızla buluşturuyor. Bir heyecan tarih şuuru veriyor. Ama tarihi doğruluk bakımından yeterli bulmuyorum. Daha tarihe sadık, daha bağlı diziler olursa bunların artısının kat ve kat artacağını düşünüyorum. Tarihi şahsiyetleri bozmamak, değiştirmemek, doğru yansıtmak lazım. Ancak o zaman doğru mesajlar edinebilirsiniz. Şahsiyet doğru anlatılmazsa mesaj da doğru olamayacaktır. Yanlış adrese mektup asla gitmez. Bu sebeple senaristlerin daha dikkatli olmasını istiyorum. İzleyici ve dinleyicilere okurlara tarihin hale kitaplardan öğrenileceğini söylemek istiyorum. Kitap okumalılar, doğru kitabı okumalılar" diye konuştu.

"Televizyonlardaki tarihi dizilere eleştiri" Fırsatı buldukça tarihi dizileri takip etmeye çalıştığını belirten Ahmet Şimşirgil, "Tarihi bilmek bazen sıkıntılı oluyor. Bazı dizilerin tarihten kopuk olduğunu görünce izleyemiyorum. Son başlayan ’Mehmet’ dizisi de öyle. Maalesef felaket dizi çok kötü. Bu Fatih’in üçüncüsü yapılıyor. Üçüncüde de yine yanlış olarak aktarılıyor. Bunu son derece talihsiz olarak buluyorum. Müthiş imkan oyuncu kadrosu var ama en kötü senaryo var. Bundan insan ızdırap duyuyor. Fatih Sultan Mehmet böyle anlatılmamalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

