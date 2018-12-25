Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Tarihçi İlber Ortaylı Antep Savunmasını anlattı

Tarihçi İlber Ortaylı Antep Savunmasını anlattı

Programdan detaylar

İngiltere Tarihçi İşgal Öğrenciler 

-İlber Ortaylı konuşma

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Prof. Dr. İlber Ortaylı Gaziantep’in düşman İşgalinden kurtuluşunun 97. Yılı kapsamında Gaziantep’te öğrenciler ile buluştu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kurum müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, öğrencilere tarihteki Antep Savunmasını anlatarak, Fransa’nın harp döneminde yanına Ermenileri aldığını söyledi.

Ortaylı, ”Yorgun Fransa’nın bu harbi gerçekleştirmesi tek başına gerçekleştirmesi mümkün değildi. Yardımcı kuvvetler gerekiyordu. Asıl hatayı da burada yaptı yanına intikamcı bir kuvvet aldı. Ermenileri aldı yanına işte orada kavga başladı” dedi.
Güneş işçi sınıfına doğmuyordu Tarihçi Ortaylı İngiltere tarihine gönderme yaparak, harp döneminde işçi sınıfının yüzünü güldüren tek ülkenin Almanya olduğunu söyledi.

İngiltere tarihine gönderme yapan tarihçi, “ Güneş Doğmayan İmparatorluk diyorlardı ama o güneş işçi sınıfı üzerine doğmuyordu” şeklinde konuştu.
Ortaylı,”Batı Avrupa harbe girdiği zaman işçi sınıfının yüzünü güldüren tek ülke Almanya idi. Bütün diğer ülkelerde işçi sınıfının durumu ağırdı. Buna İngiltere’de dahil. Güneş Batmayan İmparatorluk ama o güneşi işçi takımının gördüğü yoktu. Sefalet içerisindelerdi” diye konuştu.
Öte yandan Maraş, Urfa ve Antep savunmalarının tarihteki en önemli savunmalar olduğunu kaydetti.

İlgili Foto Galeriler
Hırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel KarelerHırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel Kareler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
G7 Liderler ZirvesiG7 Liderler Zirvesi
Deniz kıyısında vuran yanık 'deniz canavarı'Deniz kıyısında vuran yanık 'deniz canavarı'
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı