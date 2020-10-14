Tarihî mektep, eski ihtişamına kavuşuyor



- Bursa’nın en köklü eğitim ve öğretim kurumlarından olan Ziraat Mektebi, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarıyla eski ihtişamına kavuşuyor. Bursa’da 1891 yılında ‘Hüdavendigâr Numune Çiftliği Ziraat Mektebi’ adıyla eğitim öğretime başlayan ve Cumhuriyet’ten sonra “Bursa Ziraat Mektebi” olarak öğrenci yetiştiren okul, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarıyla eski görüntüsüne kavuşuyor. Üç tarihî yapıdan oluşan okulda, yapılara yönelik yenileme çalışmaları için Eylül 2019’da yer teslimi yapıldı. 1-2-3 olarak isimlendirilen ve metrekare olarak en büyük alana sahip olan 3 numaralı yapı ile tek katlı ve derslik olarak kullanılacak olan 2 numaralı yapıda çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında eğitim sınıfları, müze, kütüphane, konferans salonu ve idari alanlar olmak üzere bölümler oluşturulacak. Bursa Ziraat Mektebi’ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yetkililerle birlikte okulu gezerek ihtiyaçlar ve eksiklikler hakkında bilgi aldı. Yüz yüze eğitimin başladığı okulda sınıfları gezen Başkan Alinur Aktaş, öğrencilerle de sohbet etti. Bursa’nın eğitim ve tarım alanında önemli bir yeri olan Ziraat Mektebi’ndeki restorasyon çalışmalarını yerinde görerek bilgi aldıklarını belirten Başkan Aktaş, “Ziraat Mektebi’nin Bursa tarihinde çok önemli bir yeri var. Okulumuz üç ayrı yapıdan oluşuyor. Yaklaşık 550 öğrenci, 50 civarında öğretmen ve idareciyle okulumuz, şehrin tarım ve hayvancılık alanındaki önemli bir boşluğu dolduruyor. Okul ve Millî Eğitim Müdürlüğü’nden aldığımız bilgiler doğrultusunda Bursa Valiliği’nin destekleriyle çalışmalar hızlı bir şekilde sürüyor. Toplam 4126 metrekarelik alana sahip olan okulda, çalışmalar önümüzdeki yılsonuna doğru bitirmiş olacağız. Yaklaşık 7 milyon 800 bin civarında restorasyon bedeli ve 2 buçuk milyon civarında çevre düzenlemesi ile beraber toplam 10 milyon 300 bin lira TL civarında para harcanacak” dedi.

Pandemi dolayısıyla çalışmaların yavaş sürdüğünü dile getiren Başkan Aktaş, çalışmaların bundan sonraki süreçte daha da hızlanacağını belirtti.

Eğitim öğretim hayatı bir taraftan devam ederken, okulu restore edip aslına uygun hale dönüştüreceklerini anlatan Başkan Aktaş, “Öncelikle öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve Millî Eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

(MŞ-Y)



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