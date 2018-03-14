Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Taraklı ilçesindeki Çiftlik Bank Tesisi - SAKARYA

Taraklı ilçesindeki Çiftlik Bank Tesisi - SAKARYA

- Taraklı ilçesindeki Çiftlik Bank TesisiSAKARYA (AA) - Sakarya 'da Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, İstanbul'da gözaltına alınan Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Çolak, adliyeye sevk edildi. İki gün önce, Sakarya 'nın Taraklı ilçesinde Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisiyle ilgili kaymakamlığın, "usulsüz faaliyet yürütüldüğü" yönündeki şikayeti üzerine üzerine Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Hayvanların bakımı için görevlilerin tesiste çalıştığı görüldü.

Karya 

İlgili Foto Galeriler
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
AK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin KavgasıAK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin Kavgası
Komando Birlikleri Hatay’a Böyle Geldi!Komando Birlikleri Hatay’a Böyle Geldi!
YPG/PKKnın Çocuk SavşçılarıYPG/PKKnın Çocuk Savşçıları
Zeytin Dalı'nın Kadın SubaylarıZeytin Dalı'nın Kadın Subayları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı