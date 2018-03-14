Taraklı ilçesindeki Çiftlik Bank Tesisi - SAKARYA

- Taraklı ilçesindeki Çiftlik Bank TesisiSAKARYA (AA) - Sakarya 'da Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, İstanbul'da gözaltına alınan Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Çolak, adliyeye sevk edildi. İki gün önce, Sakarya 'nın Taraklı ilçesinde Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisiyle ilgili kaymakamlığın, "usulsüz faaliyet yürütüldüğü" yönündeki şikayeti üzerine üzerine Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Hayvanların bakımı için görevlilerin tesiste çalıştığı görüldü.