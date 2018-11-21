Taraklı’da 3 ahşap ev alev alev yandı

-Yangına müdahale edilmesi



( SAKARYA ) SAKARYA



- Sakarya’nın Taraklı ilçesinde 5 kişinin kaldığı evde çıkan yangında bitişik 3 ev tamamen yandı. Yangın tamamen söndürülürken, evler kullanılmaz hale geldi. Yangın, Taraklı ilçesi Yusufbey Mahallesi Türbe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah 06:00 sıralarında Hilmi Altıntaş'a ait 5 kişinin kaldığı evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Kısa sürede büyüyen alevler biri tescilli tarihi bina olmak üzere yandaki iki ahşap evi de sardı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesine Taraklı, Geyve itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri müdahale etti. Olayda can kaybı yaşanmazken, tedbir amaçlı ambulans ve polis ekibi de hazır bulundu. “Yangında 3 ahşap ev tamamen yandı” Taraklı Kaymakamı Okan Dağlı ve Belediye Başkanı Tacettin Özkaraman da yangın bölgesine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Taraklı Belediye Başkanı Tacettin Özkaraman yangın hakkında verdiği bilgide çıkış sebebi henüz anlaşılamayan yangında can kaybı ve yaralanmanın olmayışının sevindirici olduğunu ifade ederek, “Yangın sabaha karşı meydana geldi, Sakarya Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığımıza bağlı Büyükşehir, Taraklı ve Geyve itfaiye ekiplerimiz müdahalede bulundu. 3 ahşap ev tamamen yandı. Belediyemiz ekipleri ve iş makinelerimiz ile müdahaleye destek oluyoruz. Allah bu tür kazalardan hepimizi korusun. Gereken neyse yapacağız” dedi.

Olayla ilgili incele başlatıldı.

