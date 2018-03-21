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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Taraftar gruplarından Afrin açıklaması - İSTANBUL

Taraftar gruplarından Afrin açıklaması - İSTANBUL

- Slogan atan taraftar gruplarından görüntülerİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da bulunan taraftar gruplarının üniversite temsilcilikleri, bazı öğrencilerin Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için program düzenlediği sırada başka bir grubun saldırısına uğramasına ilişkin açıklama yaptı.Boğaziçi Üniversitesi önünde toplanan grup, çeşitli sloganlar atarak Türk bayrağı açtı.Grup adına açıklama yapan Ömer Şark, önceki günlerde Afrin'de şehit düşen askerler için lokum dağıtan gruba başka bir grubun saldırdığını belirterek, ''Aziz şehitlerimizin hatırasına yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Farklı takımlara gönül vermiş bizler, üniversite kampüslerinde hiçbir terör örgütü, terör odaklı fikirlerle karşı karşıya kalmak istemiyoruz. İsteğimiz kampüslerin her türlü terör ve terör örgütü sempatizanlarından arındırılmasıdır.'' dedi.
Gruptan bazı kişiler, çevreden geçen vatandaşlara, öğrencilere ve polislere lokum dağıttı.
Katılımcıların etkinliğin sonunda İstiklal Marşı'nı okudu.

Şehit Polis Terör Örgütü Öğrenciler Saldırı 

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