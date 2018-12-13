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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Taraftar derneğinde yangın: 4 yaralı - AYDIN

Taraftar derneğinde yangın: 4 yaralı - AYDIN



: - Nazilli Şehir Stadyumu'nda bulunan Nazillispor Taraftar Derneği - Nazili Devlet Hastanesi önü Aydın 'da taraftar derneğinde yangın: 4 yaralı - Nazillispor Taraftar Derneğinde çıkan yangında 2'si ağır 4 kişi yaralandıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Nazilli ilçesinde çıkan yangında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Nazilli Şehir Stadyumu'nda bulunan Nazillispor Taraftar Derneğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.Yangın sırasında dernekte bulunan ve vücutlarında yanık oluşan tribün lideri Ali Çuvak (42), İbrahim Tuncel (36), Ekrem Koyuncu (23) ve Mehmet Erdemir (28), diğer taraftarlar ve itfaiye ekiplerince dışarı çıkartıldı.Yaralılar, ambulansla Nazili Devlet Hastanesine kaldırıldı.Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen Ali Çuvak ile İbrahim Tuncel, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Acil Servis Polis 112 Acil Servis Polis Ekipleri Trol 

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