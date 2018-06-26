Tarabya'da minibüsle otomobil çarpıştı - İSTANBUL Haberi
- Kazaya karışan araçlardan detaylarTarabya'da minibüsle otomobil çarpıştı - Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldiİSTANBUL (AA) - Tarabya Sahili'nde Kalender Orduevi yanında minibüs ile otomobilin karıştığı hasarlı kazada yaralanan olmadı.Köybaşı Caddesi'nde saat 15.15 sularında meydana gelen kazada, Tarabya - Beşiktaş arasında çalışan Ö.Y. kontrolündeki 34 M 2879 plakalı minibüs ile Ö.C. idaresindeki 34 GP 7143 plakalı otomobil çarpıştı.Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi.Minibüste 3 yolcu bulunduğu öğrenilirken, şoförler ve yolcular kendi imkanlarıyla araçlardan çıktı.Kazaya karışan araçlar çekiciyle kaldırılırken, Köybaşı Caddesi yaklaşık yarım saat trafik akışına kapatıldı.