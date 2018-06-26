Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Tarabya'da minibüsle otomobil çarpıştı - İSTANBUL Haberi

Tarabya'da minibüsle otomobil çarpıştı - İSTANBUL Haberi

- Kazaya karışan araçlardan detaylarTarabya'da minibüsle otomobil çarpıştı - Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldiİSTANBUL (AA) - Tarabya Sahili'nde Kalender Orduevi yanında minibüs ile otomobilin karıştığı hasarlı kazada yaralanan olmadı.Köybaşı Caddesi'nde saat 15.15 sularında meydana gelen kazada, Tarabya - Beşiktaş arasında çalışan Ö.Y. kontrolündeki 34 M 2879 plakalı minibüs ile Ö.C. idaresindeki 34 GP 7143 plakalı otomobil çarpıştı.Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi.Minibüste 3 yolcu bulunduğu öğrenilirken, şoförler ve yolcular kendi imkanlarıyla araçlardan çıktı.Kazaya karışan araçlar çekiciyle kaldırılırken, Köybaşı Caddesi yaklaşık yarım saat trafik akışına kapatıldı.

Polis Polis Ekipleri Trol 

İlgili Foto Galeriler
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı