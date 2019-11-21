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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tarabya’da Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine hırsız girdi

Tarabya’da Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine hırsız girdi

Hırsızların girdiği ev

Polis Kamera Toplantı Hırsız 

-Genel ve Detay

( İSTANBUL )- Hırsızların evden bir şey alamadan ayrıldığı öğrenildi İSTANBUL

- Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Tarabya’daki evine maskeli 3 hırsız girdi. Hırsızların evinden hiçbir şey alamadan kaçtıkları öğrenildi. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Sarıyer Tarabya’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunan vatandaşları ile toplantı yapan Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Sarıyer'deki evine maskeli 3 kişi girdi. Hırsızlık için eve girdikleri tespit edilen şahıslar, evden hiçbir şey alamadan kaçtı. Olay sırasında evde hizmetçinin bulunduğu öğrenildi. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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