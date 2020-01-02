“Tapusu bende” diyerek yolu ulaşıma kapattı

-Arazi sahibi ile röp

-Arazi sahibinin evine gitmesi

-Tarlalardan geçen kadınlar ve kadınların konuşması

-Engelli çocuğu ile birlikte bir şahsın konuşması



( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir vatandaş kendi arazisinin içinden geçen karayolunu çit ile ulaşıma kapattı. Olay, Adıyaman Gölbaşı ilçesi Kurugeçit Mahallesi 125. Sokakta meydana geldi. Abdullah Tatlı isimli vatandaş evinin önünden geçen yolu trafiğe kapattı. Yolun 60 metrelik bölümünün Abdullah Tatlı’nın tapulu arazisinde kaldığı tapu kayıtlarıyla ortaya çıkınca şahıs yolu çit ile kapattı. Yolun kapatılmasına tepki gösteren mahalle sakinleri durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Olay adli makamlara sevk edildi ancak yolun 60 metrelik bölümünün tapu içerisinde olmasından dolayı Cumhuriyet Savcılığı tarafından takipsizlik kararı verildi.

Yaklaşık 10 evin ulaşımı kapandı. Mahalle sakinleri yol kapatılınca tarladan ulaşımı sağlamak zorunda kalıyor. Arazi sahibi Abdullah Tatlı, tapulu arazisine yol yapıldığını ve yolu bu nedenden dolayı kapattığını belirterek, komşularının şikayeti üzerine kendisinin haklı olduğunun adli makamlar tarafından belirtildiğini ve yolu açmayacağını dile getirdi. Mahalle sakinleri, arazi sahibine yolu açması için para teklif ettiklerini ancak açmadığını ve kendilerinin mağdur olduğunu dile getirdi. Zihinsel engelli oğlunun sık sık havale geçirdiğini hastaneye gitmek zorunda olduğunu belirten Mehmet Çatalkaya isimli mahalle sakini, ”Benim oğlum zihinsel engelli hastalansa ambulans çağıracağım ambulansa yol yok. Yarın bu çocuğun başına bir şey gelirse ambulans gelemezse bunun hesabını ben kime soracağım?” diye konuştu.

Ayşe Çatalkaya ise konuşmasında, “Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere yetkililere sesleniyorum. Bu yolumuzu açtırsınlar. Tarlaların içerisinden çocuklarımız okula gidiyor. Benim engelli çocuğum var” dedi.

(KA-MFT-



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