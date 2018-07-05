'Tapulu arazim' diyerek yolu trafiğe kapattı - ANTALYA
"Tapulu arazim" diyerek yolu trafiğe kapattı - ANTALYA - Kapanan yoldan görüntüler"Tapulu arazim" diyerek yolu trafiğe kapattı - Antalya 'da bir kişi, yolun tapulu arazisinden geçtiği iddiasıyla açtığı davayı kazanınca demir bariyerler koyarak yoldaki ulaşımı engellediANTALYA (AA) - Antalya 'nın Serik ilçesinde, yolun tapulu arazisinden geçtiği iddiasıyla açtığı davayı kazanan kişi, demir bariyerlerle yolu trafiğe kapattı.Orta Mahalle'deki Kızderesi Caddesi'nin tapulu arazisinden geçtiğini öne süren Mustafa Keskin'in açtığı dava lehine sonuçlandı.Yolu ulaşıma kapattığı demir bariyerlerin üzerine bilirkişi raporunu da yapıştıran Keskin, alana "Özel Mülk Girilemez" tabelasını astı.Bölgedeki esnaf, duruma bir an önce çözüm bulunmasını istedi.