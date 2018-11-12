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12 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Tapudaki vurgunda 4 kişi tutuklandı

Tapudaki vurgunda 4 kişi tutuklandı

-arşiv-

Adli Kontrol Bakanlık Memur Müfettiş Trol 

-Şahısların adliyeye sevki

( BURSA ) BURSA

- İnegöl Tapu Müdürlüğü’nde yaşanan vurgun iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı. İnegöl Tapu Dairesinde çalışan bir tapu memurunun Cumhurbaşkanlığı İletim Merkezine (CİMER) yaptığı bir şikayetle vurgun ortaya çıkmış, bunun üzerine bakanlık İnegöl Tapu Müdürlüğüne müfettiş göndererek konunun incelenmesini istedi. Yapılan incelemeler sonunda müfettiş raporu doğrultusunda, İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla alakalı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında emniyet ekiplerinin yaptığı operasyonla, 4’ü tapu çalışanı 6’sı ise emlakçı olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan memur M.Ö, K.P, S.O, ve müteahhit D.S tutuklandı diğer şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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