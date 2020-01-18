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18 Ocak 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Tapu memurlarına rüşvet operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Tapu memurlarına rüşvet operasyonunda 2 kişi tutuklandı

adliyeye getirilişleri

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

Notebook Adli Kontrol Rüşvet Operasyonu Harekete Geç Cep Telefonu 


- Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Tapu Müdürlüğü'nde görevli bazı memurların vatandaşlardan rüşvet talep ettikleri iddiasıyla jandarma tarafından operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı. Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Çaycuma Tapu Müdürlüğünde görevli bazı memurların yaptıkları iş ve işlemler nedeniyle vatandaştan para talep ettikleri yönünde ihbar alındı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler; 41 yaşındaki S.A., 42 yaşındaki E.G. ve 59 yaşındaki B.B.'ye operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında suç ile ilgisi olabileceği değerlendirilen 1 adet mavi kaplı ajanda, 3 adet cep telefonu, 1 adet fotoğraf makinesi, 2 adet bilgisayar, 2 adet tablet, 1 adet flaş bellek, 1 adet aksiyon kamerası, 3 adet harddisk, 1 adet notebook, 5 adet muhtelif kişilerle yapılmış borç senedi, 6 adet boş senet, 2 adet vekaletname, 1 adet sözleşme fotokopisi, 1 adet noter makbuzu, 1 adet tapu senedi, 1 adet banka dekontu, 1 adet noter tasdikli taşınmaz vaadi sözleşmesi, 4 adet taşınmaza ait tapu kaydı, 1 adet aplikasyon krokisi, 1 adet not kağıdı malzemeler ele geçirildi. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan E.G., S.A., B.B., jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri altında Çaycuma Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan E.G., ve S.A: tutuklanırken B.B., adlı şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı.
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