Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Tanzanya’da Akaryakıt Kamyonu Patladı: 57 Ölü Haberi

- Tanzanya’da Akaryakıt Kamyonu Patladı: 57 Ölü Haberi

tanzanya patlama

( DARÜSSELAM ) - Tanzanya’da akaryakıt kamyonu patladı: 57 ölü DARÜSSELAM

Sosyal Medya Tanzanya Karya Petrol Başkent 


- Tanzanya’da bir akaryakıt kamyonunun patlaması üzerine 57 kişi hayatını kaybetti. Tanzanya’nın başkenti Darüsselam’ın 200 kilometre batısında bugün bir akaryakıt kamyonu patladı. Yaşanan korkunç olayda 57 kişinin hayatını kaybettiği, 65 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Tanzanya basını, patlama yaşandığı sırada çok sayıda kişinin tankerden hortumlarla petrol çektiğini öne sürdü. Tanzanya Hükümet Sözcüsü Hasan Abbasi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Morogoro'da alev alan ve çok sayıda kişinin yanmasına neden olan akaryakıt kamyonuyla ilgili kaza raporu nedeniyle çok üzgünüz” ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı