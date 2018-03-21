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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
'Tantanacılık' yöntemiyle yankesicilik yapan şüpheliler tutuklandı - İSTANBUL Haberi

'Tantanacılık' yöntemiyle yankesicilik yapan şüpheliler tutuklandı - İSTANBUL Haberi

"Tantanacılık" yöntemiyle yankesicilik yapan şüpheliler tutuklandı - İSTANBUL - Olay anı - Zanlıların Emniyetten çıkışı"Tantanacılık" yöntemiyle yankesicilik yapan şüpheliler tutuklandı - Kavga ettikleri izlenimi vererek aralarına aldıkları kişilerin cüzdanlarını ve paralarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da "tantanacılık" diye tabir edilen yöntemi kullanarak yankesicilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, 16 Şubat'ta Fatih İskenderpaşa Mahallesi Macar Kardeşler Caddesi'nde "tantanacılık" olarak adlandırılan yöntemi kullanan kişiler, bir süre takip ettikleri Abdülkadir Özkoç'un (24) yanında kavga etmeye başladı.
Özkoç'u da aralarına almaya başlayan şüphelilerden biri cüzdanını alıp kaçtıkları görülüyor. Cüzdanının çalındığını farkeden Özkoç, şüphelilerin bir süre arkasından koşuyor.Cüzdanında 2 bin 500 dolar ile 605 avro parasının olduğunu belirten Özkoç, polise şikayette bulundu.Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, emniyette yankesicilik ve yağma suçlarında kaydı bulunan şüphelilerden ikisinin kimliğini tespit etti.Polis, 17 Mart'ta Ordu Caddesi'nde şüphelilerden Recep İ. (26) ile Mehmet Ç.'yi (25) yakaladı.Şüphelilerden Azet A. ile Agit T.'nin 15 Şubat'ta Fatih İlçe Emniyet ekiplerince gözaltına alınıp tutuklandığı öğrenildi.Şüphelilerin benzer yöntemle turistleri hedef alarak Beyazıt'ta Iraklı S.A.H'den bin dolar, Kumkapı'da Jalev Karimov'dan 5 bin dolar, Farrez Ali Sahabudi'den 5 bin 500 dolar ile 22 Şubat'ta Emin Kızıloğlu'ndan 10 bin doları yankesicilik yöntemiyle çaldığı belirlendi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Avro Polis Kamera Dolar Cüzdan 

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