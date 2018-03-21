Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tantanacılık yöntemiyle 100 bin lira çalan şüpheliler kamerada

Tantanacılık yöntemiyle 100 bin lira çalan şüpheliler kamerada

Olay anı

Akalan Kamera Hırsız Nitelik Polis Ekipleri 

-Şahısların kavga etmesi
-Mağdur vatandaşın parasını çalmaları
-Kaçmaları
-Vatandaşın koşması
-Şüphelilerin çıkışı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih’te vatandaşların ceplerindeki paraları tantanacılık yöntemiyle çalan şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlar 2 ay içerisinde toplamda 100 bin lira para çalarken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, geçtiğimiz 16 Şubat Cuma günü saat 15.20 sıralarında Fatih İskenderpaşa Mahallesi Macar Kardeşler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdülkadir Özkoç (34) cadde üzerinde kaldırımdan yürüdüğü esnada kavga ediyormuş gibi yapan 5 kişilik bir grubun arasında kaldı. O esnada şahıslar tantanacılık yöntemiyle Özkoç’un cebindeki 2 bin 500 dolar ile 605 avrosunu çalarak kaçtı. Parasının çalındığını fark eden vatandaş, şahısların peşinden koştu ancak yakalayamadı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Özkoç’un ifadesini alarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda şahısların eşkalini belirleyen polis, kimliklerini de tespit etti. Tantanacılık yöntemiyle 100 bin lira çalmışlar Polis ekipleri, kimliklerinin Recep İ. (25) ve Mehmet Ç. (26) olduğu belirlenen şahısları geçtiğimiz Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında Ordu Caddesi üzerinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şubeye götürülen şüphelilerin yankesicilik, hırsızlık, nitelikli yağma ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan toplamda 10 adet kaydının olduğu ortaya çıktı. Öte yandan şüphelilerin geçtiğimiz 12 Ocak’ta Beyazıt’ta yabancı uyruklu S.A.H.’nın bin 300 dolarını ve 300 lirasını, geçtiğimiz 5 Ocak’ta Kumkapı’da yabancı uyruklu J.K.’nın 5 bin dolarını, yine Kumkapı’da geçtiğimiz 15 Şubat günü yabancı uyruklu F.A.S.’nın 5 bin 500 dolarını, Beyazıt’ta ise geçtiğimiz 22 Şubat’ta Emin Kızıloğlu’nun 10 bin dolarını yine tantanacılık yöntemiyle çaldıklarını belirledi. Şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak bugüne kadar toplamda 100 bin lira çaldığı tespit edildi. Olayla ilgili önceden gözaltına alınan Azad A. ve Agit T.’nin gözaltına alınarak tutuklandığı öğrenildi. Şubedeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
İlgili Foto Galeriler
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı