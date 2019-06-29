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29 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tankerle karşılaşan otomobil yola sığmayınca dereye düştü - KOCAELİ

Tankerle karşılaşan otomobil yola sığmayınca dereye düştü - KOCAELİ

- Olay yerinden görüntülerKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Başiskele ilçesinde tankerle karşılaşan otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti, otomobil dereye düştü.Alınan bilgiye göre, Serdar S. yönetimindeki 34 PB 648 plakalı otomobiliyle Bünyamin Y. idaresindeki 19 FK 802 çekici plakalı tanker, Yeşilyurt Mahallesi Yankı Sokak'ta karşı karşıya geldi.Sürücüsünün dar yolda kontrolü kaybetmesiyle otomobil yol kenarındaki dereye düştü.Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Sürücünün kendi imkanlarıyla içinden çıktığı otomobil, çekici yardımıyla dereden çıkartıldı.

Polis Polis Ekipleri Direksiyon Trol 

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