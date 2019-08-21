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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tanker şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - GÜMÜŞHANE

Tanker şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - GÜMÜŞHANE

- Gümüşhane 'de tanker şarampole devrildi - 2 yaralı - Olay yerinden detaylar - Yaralıların araçtan çıkarılması Gümüşhane 'de tanker şarampole devrildi: 2 yaralıGÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane 'de, çimento malzemesi taşıyan tankerin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Gümüşhane 'den Bayburt istikametine giden Ali Cesur'un (54) kullandığı 61 K 25020 plakalı tanker, Akçakale Mahallesi'ndeki tünel çıkışında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 8 metrelik şarampole devrildi.Kazada, sürücü Cesur ve tankerdeki Tuncer Otkun (51) araçta sıkıştı.Yaralılar, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasının ardından sıkıştıkları yerden çıkartılarak Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık Ekipleri Çakal Direksiyon Trol 

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