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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tanker duvardan uçarak devrildi, çevredekiler yakacak odun peşine düştü

Tanker duvardan uçarak devrildi, çevredekiler yakacak odun peşine düştü

Kaza alanından görüntü

Polis Hastane Sağlık Ekipleri Trol 

-Kaza yapan tankerden görüntü
-Polis ekiplerinin incelemeleri
-Ağaçları kesen kadının görüntüsü

( KOCAELİ )- Tankerin kopardığı ağaçlar, kışlık yakacak odun oldu- Kontrolden çıkarak duvardan uçan tankerin sürücüsü yaralandı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D-100 karayolunda kontrolden çıkan soda yüklü tankerin duvardan uçarak devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kaza yerine gelen bir kadın ise yol kenarında parçalanan ağaçları yakacak olarak kullanmak için keserek evinde götürdü. Kaza Kartepe D-100 Karayolu İbrikdere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kartepe D-100 karayolundan İstanbul istikametine seyir halinde olan Şenol Barutçu idaresindeki 34 PY 6199 çekici plakalı soda tanker, İbrikdere Mahallesi rot kolunun çıkması sonucu kontrolden çıkarak bir müddet sürüklendikten sonra yol kenarındaki duvardan İmar Caddesi üzerine devrildi. Yol kenarındaki evlere metreler kala duvara çarparak duran tankerin dorsesi devrilirken, kazayı şans eseri hafif yaralı olarak atlatan sürücü Barutçu, kendi imkanları ile çıkmayı başardı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Barutçu ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken devrilen tanker olay yerine gelen vinç ile otoparka götürüldü. Kaza alanında yakacak odun telaşı Kazanın meydana geldiği yol kenarında bulunan evlerde yaşadığı öğrenilen bir kadın ise kaza alanına gelerek aracın çarpması sonucu yol kenarında parçalanan ağaçları budamaya başladı.
Polis ekiplerinin kaza alanında inceleme yaptığı ve yaşanan kaza telaşına aldırış etmeyen kadının, kestiği odunları kışlık yakacak olarak kullanacağı öğrenildi. (GY
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