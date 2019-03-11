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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tanınmamak için gizlice elbiselerini değiştirip dileniyorlar... O anlar kamerada

Tanınmamak için gizlice elbiselerini değiştirip dileniyorlar... O anlar kamerada

-Dilencilerin elbiselerini değiştirme görüntüleri

( ERZİNCAN -ÖZEL) ERZİNCAN

Tenha Kamera 


- Erzincan’da iki dilenci evlerinden normal giyimleri ile çıkıyor ancak dışarıda tenha bir alanda dilenmek ve tanınmamak için kıyafetlerini değiştiriyorlar. Erzincan merkezde kayıtlara geçen görüntülerde, kırklı yaşlarda iki kadın tanınmamak için evlerinden çıkarken giydikleri elbiseleri farklı elbiselerle değiştirip dilenmeye başladılar. Erzincan Sümerbank Caddesi üzerinde bir esnafın kaydettiği görüntülerde iki kadın normal giyimli olarak sokağa geliyor ancak tenha bir alana geçerek orada yanlarında getirdikleri poşetlerde bulunan elbiselerini giyerek o şekilde dilenmeye çıkıyorlar. Esnaf konu ile ilgili, iki dilencinin sürekli olarak böyle bir yol izlediğini belirterek vatandaşların dilenci konusunda uyanık olmasını istedi. Çoğu kez bu manzara ile karşılaştıklarını belirten esnaf, iki kadının normal vatandaş gibi buraya geldiklerini, ancak daha sonra tenhaya geçip tanınmamak için elbiselerini değiştirerek dilenmeye çıktıklarını söyledi.


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