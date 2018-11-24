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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Tamirhanede alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi - ANKARA

Tamirhanede alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi - ANKARA

- Olay yerinden detaylar - İtfaiye ekiplerinin yanan aracı soğutma çalışmalarıTamirhanede alev alan minibüs kullanılamaz hale geldiANKARA (AA) - Ankara 'da oto tamir ve bakım servisinde bulunan bir minibüs yandı.İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 1560. Sokak'ta bir oto tamir ve bakım servisinde iş yeri sahibi Hikmet Ö'ye ait 06 GF 2224 plakalı minibüs elektrik kontağı nedeniyle alev aldı.Alevlerin yükselmesiyle iş yerinin alarmı devreye girince olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiyenin çalışması sonucu minibüste çıkan yangın söndürüldü.Aracın kullanılamaz hale geldiği yangın, tamirhanede de hasara neden oldu.

Polis Gesi Polis Ekipleri Elektrik Kontağı 

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