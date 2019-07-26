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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Tamirciye girip araba anahtarı çalan hırsız yakalandı...Hırsız kamerada

Tamirciye girip araba anahtarı çalan hırsız yakalandı...Hırsız kamerada

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Oto Tamirhanesi Akalan Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri 

-ŞAHSIN ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da bir oto tamirhanesine camı kırarak giren hırsız, araba anahtarı ile laptop çaldı. Olay merkez Osmangazi ilçesinde bulunan H.U’ya ait oto tamircisinde meydana geldi. Sabah iş yerine giden H.U. iş yerinin penceresinin kırık olduğunu ve dükkandaki bilgisayarı ile kasadaki paranın yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine polise ihbarda bulunan H.U., hırsızın aynı zamanda iş yerinden bir tane araba anahtarı ile 160 metre kablo da çaldığını fark etti. Olay yerine gelen polis ekipleri çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyerek şahsın Y.K. (41) olduğunu tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Y.K’nin yakalanması için çalışmalara başladı.
Y.K. kısa sürede yakalandı. Şüphelinin çaldığı laptop bilgisayar sahibine teslim edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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