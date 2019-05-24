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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Tamircide ele geçirilen esrarla ilgili iki tutuklama - MERSİN

Tamircide ele geçirilen esrarla ilgili iki tutuklama - MERSİN

- Uyuşturucu operasyonundan görüntüler - Narkotik köpeğin aramasından görüntü - Bulunan uyuşturucudan detaylarTamircide ele geçirilen esrarla ilgili iki tutuklama - Mersin 'de polis köpeğinin 4 kilo 50 gram esrar bulduğu iş yerindeki iki kişi tutuklandıMERSİN (AA) - Mersin 'de, bir fren tamir dükkanında narkotik köpeğinin tepkisiyle akaryakıt tankında bulunan 4 kilo 50 gram esrarla ilgili iki zanlı cezaevine gönderildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesindeki bir tır garajında bulunan fren tamir dükkanında uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.İş yerine operasyon düzenleyen ekiplerin, narkotik dedektör köpeği "Hernandez"le yaptığı aramada, akaryakıt tankında özel olarak kesilen bir bölmeye saklanmış 4 kilo 50 gram esrar bulundu.Gözaltına alınan R.E ve E.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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